Il look all’Avangard vale il premio Wella. Benelli: "Un riconoscimento a impegno e passione"

Prestigioso riconoscimento per l’Avangard Look di Cattolica, che celebra i suoi primi 50 anni. Mercoledì scorso a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati, a Roma, durante la cerimonia "Arti e professioni dell’eccellenza italiana - Premio Wella ai migliori saloni italiani", Gastone Benelli di Avangard Look ha ricevuto il premio "Contributo allo sviluppo economico". Il premio gli è stato conferito alla presenza dei vertici di Wella e dei Senatori Renato Ancorotti e Tilde Minasi.

"Con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’hairstyling – hanno spiegato gli organizzatori –, Gastone Benelli ha saputo trasformare la sua passione in un progetto imprenditoriale di successo, dando vita al brand Avangard Look. La sua visione e il suo impegno hanno permesso la creazione di più saloni, diventando un punto di riferimento nel panorama della bellezza e della moda, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Con la sua dedizione all’innovazione e la continua ricerca delle ultime tendenze, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo economico del territorio, portando il salone Avangard Look a collaborare con eventi prestigiosi come Miss Italia, il Festival di Sanremo e la Biennale di Venezia".

Molto nota l’attività a Cattolica e non solo dove Gastone con il fratello Roberto Benelli e Dino Macari opera da decenni: "E’ un onore ricevere questo premio – dichiara Benelli – che è il risultato di un impegno costante, alimentato dalla passione e dalla dedizione, sempre orientato alla crescita del business e delle persone che hanno condiviso con me questo straordinario viaggio".

