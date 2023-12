Il lottatore. Myles Mularoni atleta dell’anno

Myles Amine Mularoni è stato proclamato Atleta dell’Anno 2023. Il lottatore ha ricevuto il riconoscimento per la medaglia d’argento all’Europeo in Croazia e il bronzo ai Mondiali in Serbia con la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta per Myles del terzo riconoscimento a Sportinsieme Awards assegnato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Al centro congressi Kursaal, l’evento si è presentato con una veste grafica rinnovata. Sono intervenuti i Segretari di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e il segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi. La serata, condotta da Palmiro Faetanini e Monica Vanali, ha ripercorso i momenti più esaltati dell’annata. Il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, ha fatto gli onori di casa tracciando un bilancio del 2023 e ponendo lo sguardo sui prossimi appuntamenti.