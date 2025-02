Il luna park fa gli straordinari

Dopo la Fiera di Santa Apollonia la città si prepara al weekend dedicato a San Valentino, patrono degli innamorati. Sabato e domenica il centro di Bellaria sarà nuovamente vestito a festa. Per i giovanissimi e non solo resta intanto operativo il Luna Park in piazza del Popolo, che sarà funzionante fino a domenica prossima, con apertura serale speciale fino alle 23 annunciata per sabato. Domani andrà inoltre in scena la seconda giornata promozionale dedicata ai bambini residenti a Bellaria Igea Marina.