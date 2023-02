"Il luna park in piazza del Popolo sottrae posti auto preziosi a servizio dei commercianti dell’Isola dei Platani". Lo afferma il consigliere di opposizione Alessandro Berardi (Civici per Bim). "La permanenza del lunapark nel parcheggio, in piazza del popolo, ha senso se contestualizzata nell’ambito delle feste di santa Apollonia e san Valentino, mentre le giostre si sono installate a fine gennaio e sgombereranno i parcheggi a fine febbraio". "Non si comprende l’occupazione di suolo pubblico seppur a pagamento per il luna park e la privazione di parcheggi per la città per un mese a fronte di due weekend di festa. Se il sindaco non bada a spese (a carico dei contribuenti), tenendo accese le luminarie per favorire lo shopping, non ha la stessa attenzione per i parcheggi che servono a favorire l’isola commerciale, per di più nel mese dei saldi".