Il lungomare ‘apre’ a Pasqua

L’amministrazione comunale di Cattolica ha annunciato che il lungomare Rasi-Spinelli sarà carrabile, a senso unico, già da Pasqua dopo il completamento del piano stradale con i nuovi materiali. "Attendiamo una convocazione a Palazzo Mancini per fine marzo – conferma Massimo Cavalieri, presidente degli albergatori – per avere più certezze su un tema delicatissimo. È fondamentale che per Pasqua in zona a mare a Cattolica si possa almeno transitare in auto". Saranno una cinquantina le strutture alberghiere che apriranno proprio a Pasqua. Il cantiere del lungomare proseguirà poi fino a maggio.