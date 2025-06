Il lungomare Carrà cambia volto tra telecamere ed isole sportive

Telecamere sul lungomare Carrà e un progetto da tre milioni di euro per riqualificare viale Pinzon: a Bellaria Igea Marina si torna a parlare di decoro urbano e sicurezza. L’amministrazione comunale spinge sull’acceleratore, con due interventi distinti ma accomunati dalla volontà di migliorare la fruibilità e il presidio degli spazi pubblici. Il primo riguarda l’affidamento alla ditta Antonioli dell’esecuzione di opere elettriche accessorie per attivare l’impianto di videosorveglianza sul lungomare Carrà. Si tratta di un intervento tecnico che segna un passo - almeno nelle previsioni - più che simbolico: l’area entrerà nel sistema comunale di controllo, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la sicurezza e scoraggiare comportamenti scorretti. Un piccolo investimento, dunque, per un messaggio chiaro: "lo spazio pubblico va curato e sorvegliato". Parallelamente, nei giorni scorsi è stato inviato al Coni (comitato olimpico nazionale italiano) il progetto definitivo per la rigenerazione del primo tratto di viale Pinzon. L’intervento, dal valore di tre milioni di euro, è stato candidato al bando ‘Sport missione comune 2025’ e mira a ottenere finanziamenti agevolati per opere legate all’impiantistica sportiva e alla riqualificazione urbana. La documentazione cartacea è stata trasmessa per l’istruttoria. Due operazioni, due visioni: il controllo e il rinnovamento. Entrambe rispondono all’esigenza crescente di rendere il lungomare non solo più bello, ma anche più sicuro.

Aldo Di Tommaso