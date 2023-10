"Il lungomare Carrà perde già i pezzi"

Un lungomare rovinato… da Bellaria in giù. La segnalazione di problemi sul nuovo lungomare Carrà, nella zona tra i bagni 15 e 23, arriva da Francesco Chiaiese, candidato sindaco del Pd. "Dal 2021 a oggi quel tratto d’opera presenta vistosi ammaloramenti. L’impressione è che la progettazione sia stata carente, la scelta dei materiali inadeguata". Nel lungomare Carrà "l’asfalto si è già sfaldato in decine di punti e l’impresa esecutrice lo sta ’scarnificando’ per tentare il ripristino. Il fondo è multicolore e realizzato con granella di pietra. Riprenderne il colore è impossibile. Per non parlare delle sedute di pietra, scheggiate, fin dalla loro posa".