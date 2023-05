Il lungomare chiude al traffico serale

Ztl di sera, parcheggi per scooter nelle vie limitrofe, presidio dei vigili fisso di giorno e di sera, aree sosta riservate solo per pochi piccoli hotel, soste limitate per fornitori in determinati orari la rivoluzione del traffico sul nuovo lungomare è arrivata. "La nuova ZTL partirà dal prossimo giovedì 1 giugno – conferma l’amministrazione comunale in un comunicato ufficiale dopo la delibera di Giunta – e rimarrà in vigore sino al 15 settembre 2023, dalle 20 all’una di notte. L’area interessata è quella compresa tra la Via Corridoni e la Via Verdi. Sarà consentito l’accesso esclusivamente per alcuni casi particolari come veicoli ad uso di persone con invalidità, a residentidomiciliati all’interno della ZTL, taxi, NCC, clienti degli alberghi per le operazioni di carico e scarico bagagli e per accedere ai parcheggi, il trenino turistico, ambulanze e i veicoli delle Forze dell’Ordine".

Ed ecco la questione parcheggi: "Si è confermato che gli stalli dedicati ai motorini, non previsti dal nuovo Rasi-Spinelli, sono stati realizzati nelle vie trasversali – conferma la Giunta Foronchi – i parcheggi blu in quelle vie, inoltre, sono stati ampliati e consentiranno di evitare soste ’stanziali’ dei veicoli, favorendo un ricambio per l’opportunità di sosta. Sempre in tema di strisce blu, per i possessori di abbonamento della zona centro, residenti nelle vie interessate dagli interventi di rimodulazione, si amplia la possibilità di sosta, allargando tale possibilità pure ai parcheggi a pagamento di via Verdi e Don Minzoni e Piazza De Curtis".

Inoltre: "Sui parcheggi riservati ’R’ l’ amministrazione ha ritenuto opportuno lasciarli solo per poche e piccole strutture ricettive. Si tratta di alcuni alberghi comunque lontani dalle aree di carico e scarico considerando le difficoltà per questi ultimi di sfruttarle". Infine nuove regole per carico e scarico: "Come da ordinanza dello scorso 17 maggio per il lungomare Rasi e Spinelli e per via Fiume le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate utilizzando esclusivamente gli appositi stalli di sosta dalle 6 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30. Al di fuori di questi orari sarà consentita la sosta libera esclusivamente sugli spazi del carico scarico di via Fiume, mentre sugli spazi del lungomare denominati ’Kiss & Ride’ vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, con la possibilità di carico scarico persone e bagagli lungo tutto l’arco della giornata, sempre per 15 minuti e comunque per il tempo strettamente necessario".

A controllare tutto questo vi sarà il presidio permanente della Polizia Municipale, di giorno e di sera, con sede in metà del pop-up realizzato a metà lungomare.

Luca Pizzagalli