Il lungomare del sole diventa un’oasi verde: "Darà slancio alla zona sud"

Riaperto il cantiere del Lungomare del sole in viale Torino, che tra dune naturali, nuove alberature e il percorso per bici e pedoni, darà seguito al primo tratto realizzato prima dell’estate, tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova. L’intento dell’amministrazione è di "ultimare questa parte fino al Bagni 29 prima dell’estate per poi completare l’intera opera fino al confine con Misano Adriatico entro la primavera del 2027, regalando alla città un waterfront moderno, sostenibile e integrato con l’ambiente circostante". La ditta ingaggiata per il lungomare provvederà intanto a sistemare due punti ammalorati nel primo tratto vicino al parcheggio di viale Da Vinci e, più a sud, lungo la ciclabile bidirezionale. L’intervento complessivo da 6milioni e 300mila euro, che conta pure sul contributo di operatori privati, prevede un nuovo arredo urbano, pavimentazioni drenanti e altri alberi, il tutto all’insegna della sicurezza, sostenibilità e bellezza del paesaggio.

Molta attenzione sarà rivolta alle piante che godranno di maggiore salute con la realizzazione dei giardini della pioggia, dove l’acqua accumulata servirà in parte alle annaffiature. Prevista anche una revisione delle alberature esistenti. Quelle non più in stato ottimale, come alcune tamerici colpite dai funghi, in base ai controlli effettuati dagli agronomi, verranno rimosse e sostituite con altri esemplari. Gli amministratori garantiscono che in questo secondo segmento verranno preservati cinque pini ad alto fusto e tredici tamerici sane, piantumate di recente. Si aggiungeranno quaranta melie azedarach. In tutto questo tratto conterà sull’ombra di 51 alberi. La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli sono certi che quest’opera segni "un passaggio fondamentale per il futuro della zona sud di Riccione. È un progetto che unisce riqualificazione urbana, fruibilità e attenzione all’ambiente. L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita di residenti e turisti".

Nives Concolino