Il lungomare di Igea convince la Regione

Il progetto per la rigenerazione del lungomare di Igea Marina convince la Regione. E’ di questi giorni il via libera da parte di Aldo Moro a un contributo di un milione e mezzo di euro per l’ambizioso progetto che subito dopo l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina era stato candidato al bando regionale dedicato alle ’infrastrutture verdi e blu’. Bando il cui risultato è ora noto ed è di un ’pigliatutto’ in termine di risorse intercettate rispetto proprio al milione e mezzo a cui l’amministrazione ambiva. Il progetto, che interessa il primo tratto del waterfront fino a viale Pinzon, ha "l’obiettivo di dare una nuova immagine al lungomare, tramite l’introduzione di un nuovo corridoio verde che lo costeggia dotato di giardini della pioggia e di pista ciclopedonale, accompagnandolo lungo il percorso fino al Porto Canale alla foce del fiume Uso", come riportato dalla Regioni nelle motivazioni del contributo.

Nello specifico, la rigenerazione del tratto che va da piazza Alda Merini in direzione Nord per oltre 800 metri, sino all’altezza di via Petroni a Igea centro nei piani costerà quasi 2,5 milioni di euro d’investimento per questa prima tranche, di cui, ora è ufficiale, oltre la metà (1.500.000) verranno messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Il nuovo waterfront di Igea Marina, ritenuto "opera importantissima e strategica per lo sviluppo di Bellaria Igea Marina, interesserà l’intero lungomare che va da via Properzio a via Pertini, per un costo complessivo di circa 6 milioni. Sarà suddiviso in tre tranche: oltre la prima, le altre due interesseranno – in ordine temporale ancora da fissare – il tratto che va da piazza Alda Merini a via Pertini e quello che, dall’altezza di via Petronio, andrà a raccordarsi con i nuovi arredi sul lato levante del porto di recente ultimazione", aveva già esposto all’approvazione del progetto l’amministrazione comunale.