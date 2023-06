Il lungomare di Igea Marina cambia volto

Dopo Bellaria anche Igea Marina cambia faccia. Ovvero, waterfront, cioè lungomare. Un nuovo percorso che corre lungo il lato mare di viale Pinzon, completo di camminamento ciclopedonale di pregio – inserito nell’itinerario europeo della Ciclovia Adriatica –, nuovi arredi, aiuole e zone di ombreggio. Questa la linea che l’amministrazione intende seguire "per consegnare un nuovo waterfront a Igea Marina: ridisegnandone l’impatto estetico e visivo, e ridefinendo l’esperienza di mare e spiaggia all’insegna anche della sostenibilità, proprio come per il nuovo lungomare Carrà di Bellaria i cui lavori volgono al termine", spiegano dal Comune dopo l’incontro pubblico di giovedì pomeriggio al Palazzo del Turismo. "Un intervento – prosegue l’amministrazione – che interesserà nel complesso un ampio tratto da piazzale Capitaneria di Porto a via Pertini: circa due chilometri che ne faranno, per estensione oltre che per valore economico, l’opera di riqualificazione urbana più importante mai realizzata a Bellaria Igea Marina. Un’opera che vorrà avere quale fondamentale contraltare la riqualificazione degli stabilimenti balneari ad opera dei privati, ed in vista della quale l’amministrazione ha già mosso da tempo passi concreti incaricando e realizzando lo studio di fattibilità progettuale". Un progetto funzionale a quel nuovo bando sui waterfront che la Regione si è detta prossima a pubblicare: si preannuncia prezioso per tentare di intercettare fondi utili a cofinanziare i quasi 5 milioni di euro di investimento previsti per la rigenerazione di viale Pinzon. Realizzato dallo Studio La Prima Stanza, il quadro progettuale definisce un’opera "che vorrà essere comunque armonica, coerente con quella visione organica e strategica con la quale l’amministrazione ha identificato come un unicum tutta la fascia di pregio urbano e turistico che va dal confine Nord alla zona colonie, passando attraverso i lungomari di Bellaria e di Igea Marina".