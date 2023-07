Il lungomare sarà inaugurato il 20 luglio

Il nuovo lungomare Rasi-Spinelli è pronto, i lavori conclusi. L’amministrazione di Cattolica ha fissato per giovedì 20 luglio (alle 18.30) l’inaugurazione di un’opera costata complessivamente 4,5 milioni di euro. Interverranno per l’occasione Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, e Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, e naturalmente l’amministrazione comunale.

Si conclude una corsa contro il tempo che ha visto in due anni un cantiere al centro anche di alcune polemiche da parte degli operatori turistici cattolichini. Sul tavolo resta il nodo parcheggi: gli scooter sono stati dirottati nelle vie limitrofe, le auto non possono sostare, sono appena tre le aree di fermata per i bus turistici mentre i parcheggi restano lontani dalla zona mare. Infine proprio negli ultimi giorni i bagnini hanno chiesto un piano per installare almeno nuove rastrelliere per le biciclette. L’opera ha comunque cambiato volto alla zona e l’associazione albergatori ha confermato di recente i numerosi commenti positivi da parte dei turisti presenti in città.