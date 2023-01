"Il lungomare va adeguato all’emergenza burrasche"

"Burrasche a ripetizione e sempre più violente causate dai cambiamenti climatici: l’amministrazione comunale dovrà tenerne conto nel realizzare il nuovo tratto di lungomare, così come per gli interventi degli operatori privati, prevedendo piani di manutenzione e pronto intervento in caso di danneggiamenti". Lo afferma Gabriele Bucci, capogrupp civico di opposizione (Lbs). Che parte dai recenti fatti di cronache, con spiagge soprattutto della zona Cagnona (quella interessata dall’ultima tranche della passeggiata ciclcopedonale ’Raffaella Carrà) e di Igea centro e porto. "Nonostante la duna di sabbia a protezione – continua – occorre tener conto che la zona nord di Bellaria soffre particolarmente l’erosione ed è solo grazie al deposito annuale di sabbie provenienti da altri lidi che si riesce a preservare una linea di costa minimamente funzionale ad ospitare in spiaggia turisti e residenti.

Fronteggiare al meglio i nuovi, massivi, diffusi e pericolosi, processi ed eventi atmosferici diventa allora la parola d’ordine. Per la salvaguardia della linea costiera e della prevenzione dei pericoli, occorrono politiche infrastrutturali nazionali e regionali, altrettanta devono essere l’attenzione e gli impegni da parte delle amministrazioni locali (Comune in primis) sul piano del pronto intervento e sulla manutenzione dei beni pubblici e privati presenti in zona mare". "Si devono mettere in preventivo – conclude – anche le attività di manutenzione degli interventi medesimi. Questo comporta una ancor maggiore attenzione da parte dei progettisti incaricati, dell’apparato e degli uffici comunali dell’urbanistica, dei lavori pubblici e della programmazione finanziaria".