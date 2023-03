Il M5s all’attacco: "Subito una soluzione per la casa degli scout"

"La casa scout è stata fondamentale per la riqualificazione e la pulizia dell’area ex Castellabate, in zona colonie. In tre anni gli scout hanno portato migliaia di ragazzi da tutta Europa, offrendo loro un ottimo servizio: chiediamo che dopo lo spostamento trovi ancora spazi adeguati". Il M5S, con Danilo Lombardi, sostiene "un’iniziativa che ha svolto anche una funzione di deterrenza verso quegli atti vandalici, che soprattutto in alcuni periodi, caratterizzano via Agedabia. Speriamo che la casa scout venga ricollocata sempre in un’area con caratteristiche simili, come la zona colonie, e con le dovute agevolazioni. L’amministrazione si era impegnata ad aiutare gli scout con la gestione della messa in sicurezza degli alberi: intervento costato 6mila euro rimasto poi a carico loro".