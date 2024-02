Il M5s ‘scarica’ l’amministrazione: "Scelte opache, niente sostegno"

Il Movimento 5 Stelle prende le distanze dall’amministrazione comunale riccionese e va all’opposizione, anche se di fatto non è presente in consiglio comunale. Lo fa con una nota firmata dal senatore e coordinatore regionale Marco Croatti e dai colleghi Gabriele Lanzi e Mariano Gennari, quest’ultimo coordinatore provinciale. "È impossibile per noi sostenere l’amministrazione Angelini – premettono –. Abbiamo sperato, nell’interesse di Riccione e dei riccionesi, che il ritorno alla guida della città dell’attuale a sindaca portasse un deciso cambio di passo politico e che potesse partire un reale percorso di condivisione, trasparenza, confronto. Gli elementi imprescindibili di un progetto politico che il M5s aveva voluto, sostenuto e presentato alle amministrative 2022 insieme alle altre forze progressiste. Purtroppo, quest’amministrazione ha proseguito la sua azione autoreferenziale, arrogante e di chiusura verso la città con scelte politiche opache, inopportune, che tradiscono la debolezza della sindaca nei confronti di logiche di potere che intrappolano Riccione da lustri".

I pentastellati non scendono in altri dettagli e concludono: "Ribadiamo con forza, senza ambiguità alcuna, che in alcun modo intendiamo sostenere ed avallare questa linea politica. Non è questo il progetto a cui i cittadini di Riccione hanno espresso fiducia, per questo il M5s si porrà convintamente all’opposizione, pur continuando ad agire in modo costruttivo per il bene di Riccione".