Il M5s: "Sosterremo Sacchetti. Ma non faremo una nostra lista"

Il ’matrimonio’ tra il centrosinistra e il Movimento 5 stelle si farà anche a Santarcangelo. Ancora le nozze non sono state ufficializzate, ma siamo a un passo. A confermarlo è lo stesso Mariano Gennari, ex sindaco di Cattolica, attuale coordinatore provinciale dei pentastellati, dopo i rumors che si susseguivano da alcune settimane. "A Santarcangelo siamo pronti a sostenere il centrosinistra e la candidatura a sindaco di Filippo Sacchetti". Ci tiene Gennari a chiarire, da subito, che non si tratta di un matrimonio di interesse. "Come avvenuto a Bellaria per la candidatura di Ugo Baldassari, così anche a Santarcangelo siamo pronti a fare un’alleanza con il centrosinistra sulla base del programma elettorale e delle idee. E crediamo che Filippo Sacchetti sia un buon candidato".

A Santarcangelo il M5s manca da tempo. Alle elezioni comunali del 2019, dopo cinque anni in consiglio comunale, i pentastellati non riuscirono a presentarsi con una propria lista con il simbolo. L’allora capogruppo Sara Andreazzoli formò una lista civica, che strizzava comunque l’occhio al M5s (si chiamava Attivamente Santarcangelo). Finì piuttosto male: la lista racimolò pochi voti e non riuscì ad eleggere neanche un consigliere. "Dopo quell’esperienza, a Santarcangelo il gruppo degli attivisti del Movimento 5 stelle si è un po’ sfaldato. Da allora siamo ripartiti, si sono avvicinati al M5s nuovi militanti, anche grazie al nostro leader Giuseppe Conte – assicura Gennari – Ma non siamo oggettivamente in grado di presentarci con una nostra lista, con il simbolo". Ma dopo diversi incontri, il M5s a Santarcangelo ha deciso di appoggiare il centrosinistra: "Stiamo dialogando con le varie forze civiche, in particolare con la lista Pensa - Una mano per Santarcangelo, con cui convidiviamo molti valori e idee per la città. Anche se non ci presenteremo col nostro simbolo, siamo pronti a dare il nostro sostegno a Sacchetti e alla coalizione di centrosinistra. Se l’operazione andrà in porto, alcuni nostri attivisti saranno candidati nella lista civica".