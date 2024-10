Il M5s vuole rivedere le stelle: "Subito una legge per il clima"

Le stelle non stanno a guardare. Il Movimento 5 stelle riminese punta a riavere un consigliere regionale. "La nostra provincia ha bisogno di una rappresentanza forte e determinata. E sono sicuro che i nostri candidati sapranno rispondere alle esigenze dei cittadini con competenza e passione", promette il senatore Marco Croatti. Che, nei giorni scorsi, ha presentato i quattro candidati al collegio di Rimini insieme a Giulia Sarti, ex deputata e delegata alla legalità e alla lotta alle mafie di Bologna, alla consigliere regionale Silvia Piccinini e a Barbara Floridia, senatrice e presidente della commissione vigilanza Rai.

In corsa per i pentastellati, che fanno parte della coalizione di centrosinistra di Michele de Pascale, ci sono Maria Angela Bigoli, consulente aziendale di Bellaria e già candidata alle comunali; la riminese Simona Domeniconi, commerciante e in corsa nel 2022 per il Senato; l’ingegnere riminese Alberto Nicolini, candidato alle comunali nel 2021; l’imprenditore di Riccione Federico Lepore, anche lui già candidato alle amministrative. Transizione ecologica, lotta alla precarietà, rilancio del turismo e dell’aeroporto sono le priorità del M5s riminese. "Ci batteremo – assicura Croatti – affinché venga istituita in Emilia Romagna una legge regionale sul clima. I cambiamenti climatici vanno affrontati in maniera integrata, attraverso una strategia di azioni trasversali". "La transizione ecologica – aggiunge la Bigoli – non deve essere una parola vuota. Servono azioni e investimenti mirati per affrontare le sfide ambientali e garantire un futuro sostenibile per tutti". Per questo, gli fa eco Nicolini, "dobbiamo fermare il consumo indiscriminato di suolo nel nostro territorio e promuovere politiche per una rigenerazione urbana sostenibile".

Capitolo non meno importante, nel programma del M5s, è il turismo. Per i pentastellati "è fondamentale aumentare i voli dell’aeroporto di Rimini e investire sul rilancio del turismo, dando finalmente nuova vita agli hotel marginali e alle ex colonie". Perché "il turismo e lo sport sono motori fondamentali della nostra economia", osserva Lepore. I candidati del Movimento 5 stelle invocano il salario minimo per i lavoratori delle aziende che partecipano agli appalti in regione. E anche politiche più strutturate per combattere la violenza di genere: "Un problema – dice la Domeniconi – che deve essere affrontato con il coinvolgimento di tutti".