Il macchinario per smaltire i rifiuti approda in Etiopia

Da Coriano all’Etiopia per smaltire i rifiuti solidi sanitari attraverso un macchinario rivoluzionario che si concentra nelle dimensioni di un container grande 12 metri per 2,4. Al progetto internazionale in Etiopia lavorano più società tra cui la Newster System srl con sede a Cerasolo. L’apparecchiatura consente anche il trattamento delle acque reflue di laboratorio. "Sanifyco19 sarà una soluzione pronta all’uso – spiega Andrea Bascucci, amministratore delegato dall’azienda Newster di Coriano –. Un innovativo sistema di trattamento on site dei rifiuti liquidi e solidi. Un sistema modulare pre-assemblato all’interno di un container che impiega due tecnologie brevettate da Newster: NW5 o NW15 che è un’unità di sterilizzazione per il trattamento e la gestione dei rifiuti sanitari, progettata per l’installazione on site in ospedali che abbiano fino a 150 posti letto (NW5) o 300 posti letto (NW15), e la Newster Ozotherapy per il pretrattamento dei rifiuti liquidi di laboratorio biomedico. Per l’installazione di entrambe le tecnologie è necessario un container da 40 piedi (12 x 2,4 metri). Ogni container è dotato di impianto elettrico, idrico e sistema di scarico per un rapido allaccio alle utenze in loco, garantendo l’avviamento e il funzionamento entro 24 ore dall’arrivo". Interessato al progetto anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. "Questa azienda si avvicina a un vero centro di ricerca. Luoghi come questi sono luoghi dove c’è il Signore. Dove si può annunciare il Vangelo, dove si lavora bene insieme, per delle grandi idee come quelle legate a progetti ambientali". Tra i finanziatori del progetto ci sono Usaid e l’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. L’obiettivo è proteggere l’ambiente e migliorare la sicurezza di chi opera nei laboratori clinici della Ethiopian Catholique University of Saint Thomas Aquinas di Addis Abeba.