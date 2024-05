Il Macfrut a Rimini per altri cinque anni

Archiviato un Macfrut da record, Cesena Fiera ha approvato il bilancio del 2023 che registra un deciso balzo in avanti. Ma, soprattutto, nel corso dell’assemblea è stato comunicato ai soci la sottoscrizione del nuovo contratto tra Cesena Fiera e Ieg per l’utilizzo dei padiglioni della Fiera di Rimini quale sede delle prossime cinque edizioni di Macfrut (2025-2029), sempre ai primi di maggio. Una scelta nell’ottica di sistema Romagna che ha portato un deciso beneficio alle due società. "In merito alla conferma della location di Rimini per i prossimi 5 anni – spiega Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera – parlano i risultati: da un bilancio di meno di 3 milioni di euro nel 2014, ultimo anno in cui Macfrut si è svolto a Cesena, siamo passati a oltre 9 milioni. Un ruolo fondamentale al raggiungimento di questo risultato è stato il moderno quartiere fieristico di Rimini, una location di respiro internazionale a cui aggiunge il plus di una ricettività alberghiera a costi contenuti e una logistica notevolmente migliorata ora che alla stazione ferroviaria interna alla fiera fermano anche i Frecciarossa. Aggiungo che questa sinergia ha prodotto risultati positivi anche per il quartiere fieristico cesenate". Soddisfazione anche da Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exibition Group. "Il successo nazionale e internazionale dell’edizione che si è appena conclusa, per la quale ci complimentiamo con Cesena Fiera, ha confermato ancora una volta la positività e la lungimiranza di una scelta che garantisce un valore aggiunto per entrambe le società".