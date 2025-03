Il made in Italy è all’avanguardia anche nelle rinnovabili

Sulle tecnologie green l’Italia può contare su un articolato tessuto industriale che smentisce la principale critica rivolta al settore, secondo la quale l’industria green non avvantaggerebbe il Paese. A dirlo è lo studio di Althesys ‘Decarbonizzazione e competitività, dalle politiche europee all’industria italiana. Strategie per una transizione energetica sostenibile e volta alla crescita’, presentato ieri tra i padiglioni di Key.

La ricerca ha analizzato le relazioni tra le politiche di decarbonizzazione e la competitività del sistema industriale europeo e italiano, individuando rischi e opportunità per le filiere industriali nazionali green, quali energie rinnovabili, efficienza, idrogeno, infrastrutture per reti e accumuli. La manifattura italiana delle rinnovabili e della transizione energetica coinvolge quasi mille imprese, di cui 655 con un alto livello di specializzazione, per un valore di 32 miliardi di fatturato e 86mila addetti.

Le sole imprese specializzate valgono l’1,5 per cento del Pil. In un quinquennio (2018- 2023) il fatturato è cresciuto del 70 per cento, gli investimenti del 50 per cento e gli addetti del 16 per cento. "Lo studio – ha spiegato l’economista Alessandro Marangoni – evidenzia le condizioni necessarie per sviluppare una filiera nazionale dell’industria manifatturiera nella transizione energetica robusta e competitiva, in grado di creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita. Per rafforzare il percorso verso la decarbonizzazione l’Italia può dunque fare leva su una solida base di competenze tecnologiche e industriali, ma per mantenere e rafforzare la competitività globale è necessario un impegno deciso in ricerca e sviluppo, così come un supporto strategico alle filiere industriali emergenti".

A seguire le associazioni si sono riunite in due tavole rotonde, moderate da Alessandro Marangoni e Gianni Silvestrini, presidente del comitato tecnico scientifico di Key. Sono intervenuti il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente del Gse, Paolo Arrigoni.