Il Made in San Marino passa in Commissione

Con 10 voti a favore e 2 astenuti la Commissione Finanze ha dato il via libera al progetto di legge che disciplina il ’Made in San Marino’, il ’100% Made in San Marino’ e istituisce il registro delle botteghe storiche. A illustrare il testo è stato Gaetano Troina di Domani Motus Liberi, che ha evidenziato l’obiettivo di valorizzare le produzioni sammarinesi – artigianali, manifatturiere e agroalimentari – "rafforzandone la riconoscibilità e la tutela, anche in chiave promozionale e commerciale".

Il segretario di Stato Rossano Fabbri ha ribadito che il testo è stato oggetto di un’attenta verifica di compatibilità con la normativa europea, anche in vista dell’accordo di associazione con l’Ue. Gli emendamenti di Domani Motus Liberi sulla distinzione tra contrassegno e marchio sono respinti. Emendamenti che hanno fatto decisamente discutere in Commissione. Approvato, a seguito di parere favorevole della segreteria di Stato, invece, l’emendamento che prevede la sostituzione di status con logo di Bottega Storica.

Viene approvato anche un emendamento del governo: "Il testo originario prevede che con un regolamento adottato dal Congresso di Stato vengano definite le modalità di convocazione, la composizione, il funzionamento e i compiti della commissione incaricata della valutazione dei requisiti per il contrassegno e per le botteghe storiche – ha spiegato il Segretario Fabbri – Tuttavia, noi riteniamo che l’istituzione di una commissione di questo tipo debba avvenire attraverso una fonte normativa di rango superiore rispetto a un semplice regolamento".

Approvati poi altri due emendamenti presentati dal governo e altri due di Domani Motus Liberi. Relatore unico sarà Gaetano Troina di Domani Motus Liberi che in Commissione ha presentato il testo insieme alle forze di maggioranza. Soddisfatta la presidente della Commissione Finanze, Silvia Cecchetti. "È stata una giornata importante – ha spiegato al termine della seduta – per il brand San Marino".

"Si tratta di un traguardo importante per l’intero Paese – dicono da Domani Motus Liberi – ma in particolare per la nostra forza politica che ha voluto, ideato e sostenuto questa normativa sin dall’inizio, nella scorsa legislatura. Il testo che abbiamo presentato già due anni fa, ha sostanzialmente mantenuto il suo impianto originale ed è stato oggetto di un importante lavoro di mediazione".