Il maestro dei campioni

C’era un tempo in cui la boxe non era solo uno sport, ma un rito, una disciplina che forgiava uomini e caratteri. A Rimini, questo tempo aveva un nome: Elio Ghelfi. Un maestro, un padre per molti, un faro per chi sul ring cercava non solo la gloria, ma il proprio posto nel mondo.

Oggi, a cinque anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo brucia ancora vivo nei cuori dei suoi ragazzi, quei pugili che lui ha cresciuto come figli. Perché Elio non era solo un allenatore: era casa. Era il rifugio sicuro dopo un incontro vinto o perso, era la pacca sulla spalla nei momenti di sconforto, era lo sguardo severo che diceva "puoi fare di più", ma anche le parole giuste nel momento più difficile. Lui sapeva guardarti dentro, capirti senza bisogno di parlare. E i suoi ragazzi, i suoi "fratelli della Libertas", lo sanno bene.

Lo sanno Maurizio e Loris Stecca, che grazie a lui hanno toccato le vette più alte del pugilato mondiale, ma che soprattutto hanno imparato a essere uomini prima che campioni. Lo sa Angelo Musone, che dalla sua Marcianise ha portato fino a Los Angeles, sul podio olimpico, il valore del pugilato italiano, forgiato anche sotto la guida di Ghelfi. E lo sanno tutti coloro che hanno incrociato i guantoni sotto il suo sguardo attento, e che ieri hanno voluto esserci, in una sala comunale gremita, per rendere omaggio a chi ha dato loro tutto senza mai chiedere nulla in cambio. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha voluto consegnare ai figli di Elio, Ivan e Alessandra, una medaglia simbolica: il segno zodiacale dei Gemelli, a ricordare il mese in cui Ghelfi nacque, nel 1937. Un piccolo gesto che racchiude il significato più profondo di questa commemorazione: non ricordare la sua scomparsa, ma celebrare la sua vita straordinaria.

E in questa celebrazione non poteva mancare un pensiero per Tonina, sua moglie, la mamma di tutti quei pugili che varcavano la soglia della loro casa. Dopo gli allenamenti, dopo le battaglie sul ring, trovavano sempre un piatto caldo, un sorriso, una carezza capace di alleviare più dei bendaggi i lividi e la fatica. Perché la famiglia Ghelfi non era fatta solo di legami di sangue, ma di cuori intrecciati dalla passione per uno sport che è stato disciplina, sacrificio, vita. La città di Rimini, nel 2023, ha già reso omaggio a Elio intitolandogli una rotatoria, un piccolo segno nel tessuto urbano che racchiude un’enorme eredità sportiva e umana. Ma il vero ricordo è scolpito nei cuori di chi oggi continua a portare avanti la sua lezione, dentro e fuori dal ring. Perché Ghelfi non allenava solo pugili: allenava uomini, creava destini, insegnava il valore della lealtà, del sacrificio, della dignità nella vittoria e nella sconfitta. C’era una volta un maestro d’angolo, che all’ombra delle corde insegnava a combattere la vita, non solo gli avversari. Oggi, quei suoi ragazzi sono uomini, padri, allenatori, portatori di un’eredità che va oltre il pugilato. E guardando quella medaglia con il segno dei Gemelli, sanno che Elio non se n’è mai davvero andato. È ancora lì, all’angolo del ring, pronto a sussurrare il consiglio giusto nel momento più difficile. Grazie, Maestro. Grazie per ogni lacrima asciugata, per ogni sconfitta trasformata in lezione, per ogni vita che hai cambiato. Il gong della tua ultima ripresa è suonato, ma il tuo ricordo continua a combattere, forte, nei cuori di tutti noi.