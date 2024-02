Il maestro dello spaccio. Aveva in casa tre etti di ’fumo’. Prof di matematica arrestato

Il professore finisce in manette. E non è questa volta ’La Casa di Carta’, la famosa serie Tv spagnola in cui il cosiddetto Professore non è altro che la mente criminale dietro alla maxi rapina alla Zecca di Spagna. In questo caso siamo a Rimini e il ’maestro dello spaccio’ altri non è che un insegnante di matematica in un istituto superiore della città, che però domenica sera ha fatto male i calcoli quando insieme alla compagna è stato visto passeggiare in via Soardi intento a consumare uno spinello. Quello stesso spinello di cui l’insegnante 45enne avrebbe cercato di disfarsi alla vista della pattuglia della polizia municipale, calpestandolo sotto la scarpa. È stato quindi alla richiesta dei vigili se avesse altro stupefacente con sé che l’uomo ha quindi consegnato di sua spontanea volontà 1,40 grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana.

All’esito del controllo quindi gli agenti della polizia locale hanno deciso di estendere gli accertamenti anche all’abitazione dell’educatore, dove le forze dell’ordine hanno quindi trovato tre barattoli di vetro con all’interno altra marijuana per il peso complessivo di oltre 36 grammi. Sulla scrivania dello studio del 45enne invece la municipale ha trovato un altro barattolo, al cui interno c’erano cinque involucri fatti con la carta di confezionamento delle merendine di cioccolato di una nota marca. All’interno, però, niente a che vedere con barrette energetiche o dolciumi, bensì barrette di hashish per un peso totale di 231 grammi, a cui i vigili hanno aggiunto e poi sequestrato anche due involucri di cellophane intrisi delle sostanze, utilizzati per il confezionamento delle stesse.

L’insegnante di matematica inoltre è risultato già gravato da una precedente denuncia in stato di libertà sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio, quando nel 2019 a sorprenderlo era stato il nucleo operativo dei carabinieri di Rimini. In ordine all’ingente quantitativo di sostanza trovata in casa dell’indagato e al precedente specifico, la polizia locale, coordinata dal pm di turno Davide Ercolani, ha arrestato per l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio l’insegnante delle superiori, il quale è stato posto agli arresti domiciliari nell’attesa della direttissima che si è svolta ieri in Tribunale alla presenza del 45enne assistito dall’avvocato di fiducia Carlo Beltrambini. In questa sede l’insegnante si è difeso dicendo di farne uso personale. L’avvocato ha chiesto il termine per la difesa e il processo è stato fissato al prossimo 12 febbraio. L’insegnante è stato scarcerato e in teoria potrà tornare a scuola anche se intanto è partita la segnalazione al Ministero dell’ Istruzione.

f.z.