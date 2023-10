Il magazzino ‘stupefacente’ del tatuatore

Quasi sette chili di marijuana nascosti nel bagagliaio della macchina. Oltre ad hashish, farmaci e steroidi anabolizzanti custoditi nel suo appartamento a Riccione. E’ finito nei guai un uomo di 37 anni, di professione tatuatore, caduto nella rete degli agenti della squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, che lo hanno arrestato giovedì scorso. Tutto comincia durante un controllo in strada. Il 37enne è in giro con la sua macchina e sta sbrigando delle commissioni quando, per via di una manovra azzardata, attira l’attenzione dei poliziotti. Quando lo fermano e gli chiedono i documenti, l’uomo si mostra fin da subito molto nervoso. Risulta subito chiaro che ha qualcosa da nascondere. Il motivo è presto detto: nel bagagliaio della macchina c’è una busta con all’interno degli involucri sottovuoto che contengono complessivamente 6,9 kg di marijuana.

Gli agenti della squadra mobile sequestrano lo stupefacente, poi accompagnano il tatuatore fino a casa e si mettono a perquisirla da cima a fondo. In alcuni barattoli, saranno ritrovate alcune cime di cannabis, oltre a dell’hashish, per un totale di quasi 100 grammi. Ma non è tutto. I poliziotti, rovistando nell’appartamento, trovano anche dei farmaci, tra cui dell’efedrina. Non solo: in un vano della cucina sono conservate anche delle confezione di sostanze contenenti steroidi anabolizzanti. Tra queste, Anastrazole, Turinabol e Trenbolone. Tutti prodotti utilizzati generalmente come doping in ambito sportivo e atletico e quindi illegali. Il materiale viene posto sotto sequestro dai poliziotti, mentre nei confronti del 37enne scattano le manette. Difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, l’uomo è ora in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia nel quale potrà fornire la sua versione dei fatti.