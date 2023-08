Il mago del sassofono A Riccione c’è Jimmy Sax

La smisurata passione per la musica e la grande tecnica hanno fatto di lui un musicista di fama planetaria. Il sassofonista francese Jimmy Sax (all’anagrafe Jim Rolland), questa sera alle 19 sarà protagonista del concerto in programma all’Opera Beach club di Riccione, diretto da Alessio Forgetta (ingresso libero con consumazione obbligatoria). L’artista, con il suo strumento, farà echeggiare la musica sulla spiaggia del Marano, regalando come sempre piacevoli emozioni e sensazioni e coinvolgendo il pubblico con il suo raffinato sound. Sarà un’esplosione di note che dolcemente accompagnerà il calar del sole. Il repertorio? Si partirà da No man no cry, in Italia certificato oro, e Time, per poi continuare con altri successi. Il mix di sonorità deep-house, funky ed electro sarà solo una parte della scaletta che annuncia una performance viva ed energica. La particolarità del noto musicista sta proprio nel saper catturare e portare a danzare chiunque lo ascolti in raro quanto magico frizzante ritmo tropicale. È merito anche della sua autenticità. Tempo fa in un’intervista ha confermato: "Se non sei autentico, la gente lo sente, l’annusa. La vita è troppo breve per fingere di essere qualcun altro". Per il resto Jimmy Sax è un impareggiabile performer.

Seppure giovane, negli ultimi quattro anni ha tenuto mille show, che l’hanno portato da St Tropez a Miami, da Cannes a St. Barth, fino a Parigi, Monaco, Capri, Dubai, New Delhi e Cancun, ma l’elenco è molto più lungo. Il successo trova riscontro in rete, Jimmy sax registra oltre 475mila follower e 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, è in assoluto definito "un topic trender delle ricerche su web, per tanti giovani e meno giovani europei". Nonostante la sua carriera sia agli albori. Nel suo palmares ci sono decine di party esclusivi e privati per tanti vip, celebrità, modelle, famiglie reali e altre star. Ultimato il concerto, stasera seguirà una cena a buffet e la musica di Rudeejay.

Nives Concolino