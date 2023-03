Il mal d’amore si cura in scena

La comicità di Giulia Pont esorcizza la fine di una storia d’amore al teatro Corte di Coriano, stasera alle 21,15, per la rassegna ‘Teatro comico d’autore’. Va in scena lo spettacolo Ti lascio perché ho finito l’ossitocina che, con oltre 200 repliche in tutta Italia, fa salire sul palcoscenico corianese l’attrice comica torinese Giulia Pont. La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti involontariamente comici, talvolta assurdi. Pont, autrice e interprete, tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. L’autrice racconta la propria delusione d’amore, le sue sventure, le sue nevrosi. Cerca risposte scientifiche che spieghino i sentimenti e leniscano la sofferenza. Tra pubblico e attrice si crea subito un rapporto intimo e di forte empatia: riconoscersi nei suoi turbamenti e nelle sue sventure è immediato. Giulia ricrea situazioni e personaggi diversi. Lo spettacolo, un’ora di monologo arricchito da momenti di improvvisazione, ha un ritmo coinvolgente, scuote, emoziona, diverte e lascia un sapore agrodolce. Un gioco divertente, commovente e catartico. Ti lascio perché ho finito l’ossitocina è vincitore del concorso Monologhi uno di Firenze del 2012. Info: liveticket.it

Rosalba Corti