‘Il malato immaginario’ fa sorridere e riflettere

Si conclude con un lungo applauso la rappresentazione de ‘Il malato immaginario’ di Molière, in scena il 31 gennaio al teatro della Regina a Cattolica. Sorprendente, innovativa e contemporanea, la commedia è portata in scena da Andrea Chiodi e arricchita dalla partecipazione di Tindaro Granata e Lucia Lavia. Ottima la preparazione di tutto il cast (composto da Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi, Ottavia Sanfilippo) che riesce a catturare e mantenere l’attenzione per oltre due ore di spettacolo, senza intervallo.

Il personaggio principale è egoista, il malato immaginario che anche nella scelta dello sposo per sua figlia pensa solo ai suoi interessi e ad avere "un medico in famiglia". Al suo servizio la fedele serva Tonina, che cerca di far vedere la realtà al suo signore, e in divertenti e dinamiche sequenze di battibecchi, gli dimostra di chi si può davvero fidare, chi gli sta vicino per interessi e chi per vero affetto. C’è poi il fratello, figura velata di Molière, con cui egli condivide la stessa considerazione e l’atteggiamento verso tutto il personale che ruota intorno al malato (medici, farmacisti, infermieri).

L’apertura, insolita e inaspettata, si ripete anche nella scena finale lasciando un po’ spiazzato lo spettatore. La scenografia, una stanza da bagno, semplice e anticonformista, rimane la stessa per tutta la rappresentazione e consente agli attori di essere padroni dello spazio scenico nel quale si muovono con agilità e naturalezza. Semplici e moderni anche i costumi. Numerose sono le risate in sala. Sono molti i temi affrontati o sfiorati dalla commedia che porta a diverse riflessioni. Accanto ai tipi ricorrenti anche nella commedia antica come personaggi avidi, il servo fedele, il padre egoista, uno è poco comune: il tema della malattia.

Il malato immaginario sembra avere più paura dei medici, che della morte stessa. Preferisce soffrire anziché affidarsi alle cure di questi professionisti. Il problema della salute è oggi più che mai presente, strettamente collegato all’economia di un Paese. In Italia, ormai da oltre quarant’anni, la solidarietà della sanità pubblica affianca milioni di persone ogni anno e, nonostante difetti e limiti, consente di salvare a molte persone la vita, talvolta messa a rischio da gravi malattie che richiedono terapie costosissime, che ben pochi da soli, al contrario della commedia di Molière, possono permettersi.

Irene Muccioli 3DCLiceo Cesare Valgimiglidi Rimini. Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì