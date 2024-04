Il maltempo ferma l’ispezione dei fondali

I rilievi batimetrici a Bellaria Igea Marina in programma ieri sono stati posticipati. Perchè? A causa del meteo poco favorevole. Ma che operazione è e di cosa si tratta? Sono delle verifiche necessarie per sondare le condizioni morfologiche del fondale marino. Così poi da valutare gli eventuali interventi da eseguire. Ma non solo perchè questi rilievi permettono di conoscere lo stato di salute dell’area marina e renderla, se necessario, più sicura. Infatti solo poi si prosegue con le possibili operazioni. E tra queste la più comune è il dragaggio che permette di rimuovere sedimenti sabbiosi dal fondale. A Bellaria, come dicevamo, le verifiche che dovevano essere eseguite ieri sono state spostate di alcuni giorni, così da avere delle condizioni più favorevoli. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino Filippo Giorgetti.

Sindaco quando saranno eseguite?

"La ditta che se ne occupa ha chiesto, i giorni scorsi, di poterlo fare il prossimo martedì".

Per quale motivo?

"Semplicemente per le questioni legate alle previsioni meteo mare negative. Questa operazione la si fa prima del dragaggio".

Avete un’idea di come possa essere la sitazione?

"Sappiamo, per ora, che le condizioni, dal punto di vista del dragaggio, non sono messe male. La situazione che ci aspettiamo è piuttosto positiva ma aspettiamo comunque questo rilievo tecnico specifico per sapere se, in alcuni punti, un passaggio è necessario oppure no.".

In caso di necessità di eseguire il dragaggio quando arriverranno i tecnici?

"Attualmente la draga si trova in Puglia, a Barletta, dove sta ultimando un intervento consistente quindi "salendo si ferma sul porto canale di Bellaria Igea Marina dove rimarrà per un paio di giorni per gli itnerventi necessari".

Da questi interventi cosa vi aspettate?

"Si tratta di un dragaggio ordinario che serve per dare la giusta profondità alle zone del porto e garantire alla nostra marineria di uscire anche in estate in tutta tranquillità. Probabilmente non ci sarà bisogno ma, come ogni anno, facciamo queste analisi che consistonto appunto nel rilievo battimetrico".

Ci sono altri interventi in atto nella zona del porto.

"Sì, è un periodo di grande fermento. Abbiamo inziato con i lavori alle scogliere e quelli di messa in sicurezza del porto. Questo era molto atteso durerà alcune settimane".

Quando si concluderà?

"Tra qualche settimana, entro il 20 maggio e l’avvio della stagione balneare prima delle analisi che garantiscono la qualità e balneabilità delle acque che sono per noi la priorità".