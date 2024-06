Il mandato a Dc e Ar dietro l’angolo. E intanto la sinistra si fa avanti

"Crediamo ci siano delle forti prospettive di riuscire a trovare una sintesi e quindi poter essere forze di governo". In casa del Psd c’è ottimismo pensando a quello che succederà da qui a breve. Ma la strada delle consultazioni è ancora lunga. Era atteso per la giornata di ieri, ma probabilmente arriverà soltanto oggi il momento in cui la Reggenza convocherà a Palazzo Pubblico i vincitori per conferire loro l’incarico di formare il nuovo governo. E il futuro del prossimo esecutivo è nelle mani di Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista che, insieme, hanno ottenuto il 41,50%. Non sufficienti per governare da soli, ma abbastanza per prendersi l’onore e l’onere di formare il nuovo governo. È chiaro che la Dc, con i suoi 6.206 consensi ricevuti farà la parte del leone nelle ttrattative. Dal partito del segretario Venturini, per ora, non trapelano indiscrezioni. Perché quello di ieri, in realtà, è stato il momento dei ringraziamenti. Almeno in via ufficiale. Ma anche delle prospettive future. "Invitiamo tutte le forze politiche – dicono da via delle Scalette – a collaborare per trovare punti di continuità e accordo nell’interesse comune. Mettiamo da parte gli scontri e lavoriamo insieme per costruire un futuro prospero e sostenibile".

Due le ipotesi di alleanza per arrivare a 35 seggi, quelli utili per presentarsi da maggioranza in Consiglio grande e generale. La strada più breve, e numeri alla mano anche più solida, è quella che porta alla coalizione formata da Psd e Libera-Ps. Insieme di seggi se ne metterebbero ben 44, come nella precedente legislatura, seppur con interpreti diversi. Al di là dei numeri, il confronto avverrà sui temi. Il Psd ci crede e mette in luce il risultato uscito dalle urne. "Abbiamo avuto – dice Federico Pedini Amati, uomo di punta del partito dall’alto delle sue 852 preferenze ottenute – un incremento del 400%. Siamo il terzo partito del Paese. Meglio di così non si poteva fare". "Da questa conferma – dicono Libera e Partito socialista – si riparte determinati per provare a gettare le basi di un cambiamento per noi necessario".

La seconda strada invece, quella numericamente più risicata, porta verso Repubblica Futura e Domani Motus Liberi che, con i loro 13 seggi conquistati in due, alzerebbero l’asticella fino a 39. "Il nostro risultato elettorale è stato consistente - superiore al 2016 e al 2019 – dicono da Rf – Ascoltare i cittadini rimarrà uno dei punti fermi del nostro movimento". Poi Motus Liberi. "Continueremo a lavorare con impegno, nella speranza che questo in futuro dia maggiore coraggio ai nostri concittadini nel sostenere il cambiamento e il rinnovamento nel modo di fare politica a San Marino".