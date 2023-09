Il manifesto degli stagionali del turismo

Domani al parco XXV Aprile, nello spazio verde della Serra Centofiori, una serata dedicata a chi

lavora nel turismo e dalle 18,30 la tavola rotonda moderata dal giornalista Mirco Paganelli. Filcams Cgil Rimini fa il punto della stagione nell’ambito della festa dei lavoratori stagionali. Una serata di convivialità e di dibattito per chi lavora nelle migliaia di imprese turistiche della provincia. Durante la serata saranno presentati dal segretario generale Francesco Guitto i temi cardine della categoria per l’elaborazione del manifesto del lavoro nel turismo riminese; un documento che verrà elaborato attraverso il confronto con gli iscritti (e non solo) e che guiderà l’azione del sindacato riminese in vista del 2024. Alla tavola rotonda prenderanno parte la vicesindaca Chiara Bellini, Massimiliano Chieppa dell’ispettorato territoriale del lavoro di Rimini, la responsabile nazionale per i comparti del turismo alberghiero Monja Caiolo, Gianni Indino di Confcommercio, il presidente Federconsumatori Graziano Urbinati e la segretaria Cgil Rimini Isabella Pavolucci.