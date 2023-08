Il manoscritto perduto di Soncino "Era negli archivi della biblioteca"

"Dicono che un libro se lo chiami si fa trovare. Ed è andata così, lo cercavo e l’ho individuato". A parlare è Anna Teresa Celli che, come un segugio di biblioteca, ha scovato fra gli archivi della Civica Gambalunga un prezioso volume stampato a Rimini da Gershom Soncino. Il grande editore e stampatore ebreo, giunse in città con i suoi torchi itineranti nel lontano 1520. Ai tempi in cui Martin Lutero venne scomunicato, Soncino quindi lavorava a Rimini con la sua copia del ‘Sepher Col Bo’, un manoscritto di riti e leggi ebraiche che da lì a poco diede alle stampe. La riscoperta del rarissimo volume era sfuggita alle indagini più impegnate di altri studiosi. Il motivo? Una incerta trascrizione della lingua ebraica durante la catalogazione del volume.

"Ho un po’ di conoscenze di lingua ebraica e sono riuscita a riconoscerlo", spiega la Celli (in foto) con soddisfazione. Per trarre le sue conclusioni la studiosa ha preso spunto dalle indicazioni contenute negli "Annali tipografici dei Soncino". Annali redatti da Giacomo Manzoni e poi stampati fra il 1883 e il 1886 e in cui è annotato – in un italiano vetusto – che l’unica biblioteca pubblica di Rimini (la Gambalunga) "di edizioni ebraiche soncinati possiede solo il ‘Sepher Col Bo’, acquistato non a molto prezzo, secondo che fu detto, elevatissimo". ‘Col Bo’ significa in italiano "tutto in esso", ed è il titolo di un anonimo testo rituale ebraico, usato come compendio e codice medievale. Risale a un periodo imprecisato fra il XIII e il XIV secolo. Il frontespizio del libro è contornato da una grande cornice xilografica della "Torre", marchio dell’Impresa tipografica dei Soncino.

Il marchio, stando ad alcune fonti, compare per la prima volta nelle stampe ebraiche riminesi già nel lontano 1522. L’edizione sonciniana invece fu stampata nella nostra città fra il 1524 e il 1525. Giacomo Manzoni lo definì "indubitatamente il più bel volume che Soncino abbia impresso a Rimini". E sembra quasi un "Auto de Fe" dei tempi nostri, quando la Celli parla dei molti manoscritti e volumi a stampa ebraici che, seppur sopravvissuti ai roghi e secoli, rimangono dormienti per secoli nelle biblioteche per poi farsi riscoprire come un tesoro. Ad aiutare la Celli è stato anche un docente riminese: "La guida del prof Guido Bartolucci alle fonti primarie per la biografia del Soncino e il competente e sollecito affiancamento della bibliotecaria Maria Cecilia Antoni, hanno favorito le mie ricerche e la riscoperta del prezioso volume. Riaprire, sfogliare e leggere le sue pagine – dice la Celli – è stata una grande emozione".

Andrea G. Cammarata