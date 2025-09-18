"Il marciapiede sarà liberato dal cantiere"

Si è svolto ieri mattina, come previsto, l’incontro in sala Giunta tra l’amministrazione comunale – presenti l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini –, i tecnici del Comune e i componenti del comitato Macanno (Simonetta Iacubino, Franco Veneziano, Gennaro Fiocca, Marcello Morotti, Daniele Badioli). Incontro in cui si è fatto il punto sullo stato del quartiere confrontandosi sugli interventi in programma e quelli futuri, ponendo particolare attenzione alle istanze dei residenti.

Tra i temi sul tavolo, il cantiere (privato, ndr) del supermercato in via Indipendenza, asfalti, segnaletica, illuminazione, vigile di quartiere, stazione ferroviaria. La prima risposta dall’amministrazione ha riguardato il cantiere per il nuovo supermercato, al momento fermo: nei giorni scorsi i residenti hanno manifestato preoccupazione. "Ci siamo confrontati con la società proprietaria per poter riaprire il tratto di marciapiede, l’arretramento del cantiere dovrebbe essere previsto entro 20 giorni – hanno riportato gli assessori –. Il perimetro dell’area interessata dai lavori arretrerà liberando il camminamento pubblico che tornerà nella piena disponibilità dei cittadini".

Sulla stazione ferroviaria, l’assessore Uguccioni ha ribadito che "gli interventi stanno proseguendo, ma i tempi sono necessariamente legati agli orari di passaggio dei treni. Il progetto è molto bello. Avremo una delle porte di ingresso alla città interamente riqualificata, con un piazzale nuovo, accogliente e funzionale. La nostra attenzione sulla stazione è sempre alta. Avremo un incontro proprio tra qualche giorno e faremo presenti tutte le necessità e ci faremo portavoce delle istanze e urgenze dei cittadini".

In merito agli asfalti, il confronto con il comitato è stato volto a identificare le priorità di interventi nel quartiere. "Cattolica ha una gran necessità di riqualificazione di strade e marciapiedi – ha detto l’assessore Uguccioni – e per questo stiamo lavorando da 4 anni. Il quartiere sarà inserito nel piano asfalti del prossimo anno. Accogliamo con piacere le sollecitazioni del comitato e il nostro obiettivo sarà quello di accoglierne il più possibile".

L’assessora Gabellini ha poi presentato al comitato il nuovo vigile di quartiere Mario Cuomo che prende il posto del precedente, affiancandosi alla collega Giuseppina Matrà. A loro, i cittadini potranno rivolgersi in caso di segnalazioni per quanto riguarda l’ordine pubblico o altre richieste di intervento. "I vigili di quartiere sono operativi costantemente – ha precisato Gabellini – secondo gli orari di apertura del Comando e sempre a disposizione del comitato per sopralluoghi".