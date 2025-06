Il mare a tavola al Rockisland con 16 cuochi

Da Roseto degli Abruzzi a Venezia. Oltre 450 chilometri di gusto sulla costa adriatica. Un viaggio in quattro tappe, quello della prima edizione di Vengono dal Mare, fatto di pesce e vini di costa, che stasera si conclude al Rockisland. In cucina una super brigata di sedici tra cuochi, panificatori e gelatai che segna il ritorno ufficiale di Spessore. Nella serata in cui la Palata si farà anche teatro del primo Festival dei vini di costa, con protagoniste tutte le 23 cantine che hanno aderito al progetto e accompagnato il viaggio. A tutti i cuochi delle prime tappe si aggiungeranno due rappresentanti di alto livello di altri mari: Corrado Assenza del Caffè Sicilia a Noto, che si affaccia sullo Jonio, e Giuseppe Iannotti del ristorante Kresios a Telese-Benevento e di Luminist Caffè Bistrot a Napoli, sulle sponde del Tirreno.

"Il festival è aperto a tutti – spiega l’ideatore Fausto Fratti – non solo a chi si sarà prenotato alla cena, e dalle 19 fino al calar del sole con 15 euro si riceveranno una sacca a tracolla porta bicchiere, il calice e 3 coupon con cui scegliere cosa degustare accompagnandolo, volendo, con un cono di pesce fritto del mare Adriatico. La cena avrà inizio alle 20.30 e i cuochi cucineranno prodotti freschi del nostro mare". Dal mare direttamente alla tavola, considerando che i cuochi sceglieranno cosa cucinare facendo la spesa su un peschereccio che attraccherà sul molo.

"Chi vorrà cogliere l’occasione – spiega Fratti – di immergersi, prima della cena, fra i tesori di Rimini, potrà godere di una visita guidata (riservata ai commensali) con la storica dell’arte Michela Cesarini per le vie e le strade del centro e del borgo". Il ritrovo è fissato alle 17 a Castel Sismondo, alla torre con l’elefante".

Il progetto "nasce con l’ambizione – continua Fratti – di fornire una prima risposta alla necessità, che si sta evidenziando nella ricerca e domanda turistica, di trovare spessore e profondità nei luoghi e nei viaggi. È una piccola prima operazione di una potenziale proposta turistica, un prodotto che offre luoghi veri attraverso esperienze enogastronomiche, e non solo, uniche". Della super brigata che cucinerà stasera al Rockisland faranno parte anche i riminesi Fabio Brigandi del ristorante Casa Brigandi, Riccardo Santolini del ristorante Il Circolino, Gianpaolo Raschi del ristorante Guido, Lorenzo Cagnoli di Pasta Madre e Silvio di Donna di Gelato Contadino. Per informazioni e prenotazioni: 333.6832375.