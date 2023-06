Il mare di post e la macchina del fango

Carlo Andrea Barnabè

Il caldo è arrivato, ora mancano solo i turisti. Che fosse dura lo si è capito quando l’Oms ha decretato la fine dell’emergenza Covid. Il mercato turistico si è rimesso in moto, gli italiani hanno ripreso a viaggiare all’estero. Ponti di primavera perturbati e fiacchi, poi l’alluvione. La tempesta perfetta. Seguita da grandinate di balle spaziali. Se ne è accorto un bagnino armato di telefonino e buone intenzioni. Filma l’acqua trasparente e la pubblica sui social. In poche ore viene sommerso da migliaia di insulti. Lo accusano di spacciare un’altra spiaggia, un altro mare. Fango virtuale, ma per chi vende immagine ed emozioni è puro veleno.