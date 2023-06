Il mare di post e la macchina del fango

Carlo Andrea

Barnabè

Si fa presto a dire fake news.

Il problema è disinnescarle. Un esempio? Il messaggio vocale di una turista che chiede all’amica riminese se per

venire in vacanza in Riviera è necessario il vaccino contro il tifo. "L’ho appena sentito dire in televisione", giura la donna. E viene il dubbio che abbia visto una puntata di ‘Alle falde del Kilimangiaro’. Oppure che qualche giornalista abbia confuso Rivazzurra con l’Africa nera. Intanto la macchina del fango gira a pieno regime. Un ortopedico del posto si è sentito domandare se sono davvero aumentati i casi di amputazione causati dal colera. Potrebbe già bastare per invocare un tso collettivo. Dimostrare, a suon di analisi,

la qualità delle acque, è come svuotare un mare di patacate con un cucchiaino. Gli spacciatori di balle vanno combattuti con le stesse armi. Postate, postate, qualche cosa resterà. Condividete il nostro mare, la gente che fa il bagno, il bimbo che paciuga a riva con la sabbia. Qualcuno dirà che è solo propaganda oppure un fotomontaggio. Se non ci credono venissero a vedere. C’eravamo il primo luglio di 180 anni fa, quando nasceva il primo stabilimento balneare.

E siamo ancora qui.