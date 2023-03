Il Mare d’Inverno comprato per 1,5 milioni di euro

di Mario Gradara

Ex Mare d’Inverno comprato per 1,5 milioni di euro! Il primo passo - si spera - verso la resurrezione e il recupero di una zona strategica del territorio, da anni in stato di degrado e abbandono. E’ andato a segno il quarto tentativo di vendita dell’ex complesso della Cmv, Cooperativa muratori Verucchio di Sauro Nicolini, ovvero cinque ex colonie Fiat, l’ex camping Castellabate, due ex colonie Leonessa e due spiagge di proprietà, antistanti. Un maxi complesso di oltre 70mila metri quadrati sul mare, a Igea Marina al confine con Torre Pedrera. Ad acquisire la maxi area l’imprenditore e immobiliarista riminese Gianni Ottoboni, che se l’è aggiudicata con la società Atto Immobiliare di Cesenatico per 1.446.000 euro. Un’aggiudicazione, precisa l’interessato, che è già definitiva, non soggetta a possibili rilanci, "in quanto tecnicamente non si tratta di un fallimento" (in quel caso la normativa prevede possibili rilanci entro precisi termini temporali). A partecipare al quarto tentativo di riassegnazione si sono presentati in tre. Ottoboni ha avuto la meglio. "Me lo sono aggiudicato perché ero titolare del credito primario", spiega Ottoboni. Cosa sorgerà nell’area? "Con i miei tecnici stiamo progettando un villaggio turistico all’insegna del verde e della compatibilità ambientale, a basso consumo, con tanto legno. Non un albergo. L’idea è mettere a disposizione bungalow e appartamentini da 30-40 metri quadri per accogliere 600-700 persone. Strutture non invasive. Oltre ai bungalow in legno c’è parte della cubatura di alcune colonie confinanti alle ex Fiat, per circa 9.000 metri quadri, con costruzioni su 2 o 3 piani. Poi ci saranno servizi, market, piscine, ristorante, parti ludiche, per una stagione lunga, di otto mesi. E per i restanti 4 mesi magari chiudere per l’utilizzo anche invernale della piscina riscaldata". Per trfasformare il brutto anattroccolo in un cigno servono investimenti importanti, "stimiamo almeno 40 milioni di euro". Ottoboni, già proprietario del Caffè delle Rose a Rimini, stimato professionista che nel suo curriculum vanta anche la cessione del’ex colonia Veronese di Cesenatico sul terreno della quale Tonino Batani costruì il Grand Hotel da Vinci, spiega: "Non intendo speculare. Cercherà risorse tramite fondi o buyer, e soci di altre zone d’Italia, mantenendo una quota importante". "Mi ha fatto piacere vedere nell’incontro l’interesse del sindaco". Nel progetto da sogno firmato nel lontano 2008 dalla Cmv, la Cooperativa muratori Verucchio di Sauro Nicolini, che aveva comprato le ex Fiat da Aldo Gino ’Veleno’ Foschi, doveva cambiare volto alla zona colonie di Igea Marina. L’area è stata messa all’asta la prima volta nel luglio 2019, per 2 milioni e 430mila euro. Nel dicembre successivo secondo tentativo, da una base di 1.822.500 euro. Il 21 aprile successivo terzo tentativo a prezzo stracciatissimo, un milione e 367mila euro. Il resto è cronaca.