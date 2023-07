Il mare passa l’esame Acque balneabili dopo i test

Acque balneabili in tutta la provincia di Rimini. Lo confermano gli esiti dei nuovi campionamenti effettuati l’altro ieri da Arpae. Sono 98 le località testate su tutta la costa emiliano-romagnola: nella quasi totalità dei casi i valori sono risultati entro i limiti. Le uniche tre eccezioni che presentano il superamento della soglia relativa agli enterococchi non riguardano il Riminese e le sue acque. Una buona notizia per il comparto turistico, che nel frattempo resta alla finestra aspettando di vedere come si evolverà la partita relativa ai ristori per le disdette piovute dopo l’alluvione.

La provincia di Rimini (fatta eccezione per cinque comuni) infatti è rimasta esclusa dal primo decreto varato dal governo e fino a oggi le imprese non hanno potuto richiedere i ristori previsti per il settore turistico. Ammontano invece a circa 60 milioni i danni causati dal maltempo nal Riminese, secondo le stime della Provincia. Quello dei risarcimenti resta un fronte aperto, con il deputato Pd Andrea Gnassi – coordinatore per l’alluvione del Pd alla Camera – tornato in queste ore in pressing sulla premier Meloni. "A oltre due mesi dall’alluvione in Romagna, non servono più annunci e chiacchiere, ma risorse e risposte adeguate che finora non sono arrivate. Dopo un primo decreto del governo totalmente insufficiente, approda in commissione e, non ancora in aula alla Camera, il secondo provvedimento con la nomina del commissario Figliuolo. È una figura autorevole, ma dentro una scelta centralistica e distante dai territori". "Oltre a ciò – incalza Gnassi – questa scelta è stata accompagnata da risorse molto scarse. I 120 milioni di indennizzi a famiglie e imprese stanziati dal governo coprono soltanto una minima quota". Per questo motivo, prosegue Gnassi, il "gruppo dei deputati del Pd propone modifiche al decreto che vengono dal territorio, con emendamenti puntuali che individuano le coperture, tra cui il ristoro del 100% dei danni a famiglie e imprese e l’incremento conseguente delle risorse finanziarie. Stesso discorso vale per la ricostruzione pubblica, per la quale chiediamo un incremento delle risorse e che almeno il 30% siano vincolate al ripristino della viabilità".