Il Marina di Rimini perde la battaglia. I giudici: "Paghi il maxi canone"

L’incubo per la darsena pareva finito, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del luglio scorso. I giudici, accogliendo il ricorso presentato dal Marina di Rimini, avevano stabilito che la società di Luigi Ferretti non dovesse pagare i 4,6 milioni di euro di canone chiesti complessivamente – per i vari anni a partire dal 2007 – dal ministero delle infrastrutture, ma ’solo’ 1,3 milioni. Questo alla luce della legge approvata nel 2022, che aveva rideterminato, riducendoli, i canoni dei porti turistici. Sembrava, per la darsena, la fine del contenzioso sui canoni.

Pochi giorni fa invece è arrivata un’altra doccia fredda. Il Marina di Rimini è in causa contro il Comune (che riscuote per conto dello Stato) per il canone del 2018. Da Palazzo Garampi era arrivato un conto da 254mila euro. La società di Ferretti non aveva pagato, ritenendolo ingiusto (come quelli degli altri anni prima della riforma). La questione è andata avanti, il conto è lievitato 262mila euro con gli oneri di riscossione ed è partita la cartella esattoriale. La società di Ferretti l’ha impugnata e, nel 2023, il tribunale di Rimini ha dato ragione alla darsena. Ma il Comune ha fatto ricorso in Corte d’Appello e, con la sentenza pubblicata pochi giorni fa (il 19 febbraio), i giudici hanno dato ragione all’amministrazione. Per la Corte d’Appello il Marina di Rimini "avrebbe dovuto impugnare l’atto con cui è stato determinato il canone del 2018", non la cartella esattoriale arrivata successivamente. I giudici non sono entrati nel merito dell’annosa questione dei canoni, e hanno condannato il Marina di Rimini anche a pagare 16mila euro di spese legali.

"Per noi è una mazzata – allarga le braccia Gianni Sorci, direttore del Marina di Rimini – Non ce l’aspettavamo: il tribunale di Rimini ci aveva dato ragione, mentre la Corte d’Appello ha ribaltato tutto". A questo punto "l’unica soluzione è trovare un accordo con il Comune per risolvere la questione. Abbiamo già chiesto un incontro urgente all’amministrazione, per uscire da questo pasticcio".