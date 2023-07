Il maxi cantiere all’Einstein "Inevitabili i disagi nella scuola Ma i lavori devono proseguire"

I disagi nella scuola, quando ripartiranno le lezioni da settembre, "saranno inevitabili...". Studenti e insegnanti del liceo ’Einstein’ dovranno convivere tutto l’anno con il maxi cantiere – iniziato da poco – per i lavori di consolidamento e adeguamento sismico dell’istituto. "Avevamo anche valutato, con l’impresa che sta realizzando l’intervento, di interrompere i lavori per alcuni mesi, per non causare disagi alla scuola. Ma rischieremmo di non finire in tempo e perdere così i fondi ottenuti dal Pnrr per l’opera", spiega Giuliano Zamagni (nella foto), consigliere comunale e provinciale con delega all’edilizia scolastica.

Ma tra le famiglie degli studenti c’è preoccupazione per il rinvio del trasloco delle classi (una dozzina) che andranno spostate a causa dei lavori. Trasloco che avverrà solo dopo Natale e non a settembre, come era stato annunciato. "Abbiamo comunicato alla direzione del liceo le nuove date del trasferimento delle classi la settimana scorsa. Purtroppo le procedure per avere a disposizione la palazzina ex Inpdap, dove andremo a realizzare la nuova sede succursale del liceo, sono andate avanti per lunghe. Le stiamo ultimando, poi si partirà coi lavori di adeguamento dell’immobile, che sarà però pronto ad accogliere gli studenti solo dopo le vacanze di Natale". Pertanto "da settembre a dicembre tutti i ragazzi del liceo faranno lezione nella scuola, poi avverrà il trasferimento per alcune classi. Come detto, avevamo anche ipotizzato, con la ditta, di sospendere i lavori in questi mesi. Ma poi c’era il rischio di ultimare i lavori in ritardo, rispetto ai tempi dettati dal Pnrr".

Zamagni assicura. "Con l’impresa abbiamo concordato di andare avanti con il cantiere, in modo da arrecare meno disagi possibili alla scuola. Ma siamo consapevoli che i problemi ci saranno. Cercheremo di gestirli al meglio". Per quanto riguarda il trasferimento di alcune classi del liceo, nonostante sia stato posticipato "non è in discussione. Lo faremo, i ragazzi saranno trasferiti alla palazzina ex Inpdap (che tra l’altro dista poche centinaia di metri dal lice) a gennaio. Nessuno sarà costretto a fare lezioni al pomeriggio a causa dei lavori".

ma.spa.