Il Mc Hip Hop Contest cambia pelle

In vista del suo trentennale l’Mc Hip Hop Contest si trasforma in un festival multidisciplinare delle arti urbane che coinvolge la generazione Z non solo attraverso danza e musica, ma anche graffiti, tornei di gaming e workshop digitali, moda e nuove tecnologie. E non mancheranno gli ospiti. Il primo assaggio sarà dato quest’estate dal 14 al 18 luglio. Si tratta di un evento che oltre al centro coinvolgerà altre zone a partire dall’Alba e dal centro storico con sfilate fashion, market streetwear, murales e installazioni, talk e panel su arte, tecnologia e cultura urbana. Coinvolto pure un gruppo di alberghi che ospiterà un contest su giochi tecnologici da tavolo con i campioni nazionali di gaming, e i negozi del centro con "La grande notte dei supersaldi", che in collaborazione con le attività aderenti di viale Ceccarini e dintorni, prolungandosi fino alle 2 di notte, anticiperà di alcune ore la nuova stagione dei saldi.

L’obiettivo è fare di Riccione la capitale delle arti urbane giovanili, valorizzando la città come polo creativo, innovativo e inclusivo. Ne parla il patron della Cruisin’ Ennio Tricomi che con la figlia Chiara, martedì pomeriggio ha illustrato il cartellone ai rappresentanti delle categorie economiche e comitati d’area, nonché alla sindaca Daniela Angelini, affiancata dagli assessori Mattia Guidi e Simone Imola, tutti entusiasti dell’iniziativa che coinvolgerà altre location e anche le scuole.

Già pronto il piano di comunicazione che punta soprattutto sui social, dove Cruisin’ conta una valanga di followers, solo 107mln su Tik Tok. Come spiega Tricomi: "L’Mc Hip Hop Contest Urban Arts Festival di Riccione vuole essere il cuore pulsante della creatività urbana in Italia. Vuole infatti diventare un ponte tra generazioni, una piattaforma di talento, un evento che porta energia, innovazione e inclusione nella città". Aggiunge: "questo è il grande festival delle nuove generazioni, quelle tranquille che amano divertirsi, andare in discoteca e giocare. In questa operazione entreranno categorie e comitati, perché sarà coinvolta tutta la città". Un’estate più ricca dunque sotto questo profilo, ma senza Radio Deej, che dice Tricomi? "Se fossi nell’amministrazione comunale ringrazierei Linus per questa bellissima e straordinaria pubblicità gratuita che ha fatto in questi giorni a Riccione. Se avessero dovuto pagarla, sarebbe costata fior di euro. Aggiungo che non conosco una persona che quest’anno non venga, perché non c’è la sua radio. So però che ce ne sono tante che verranno per vedere cosa combinerà quest’anno Riccione".

Nives Concolino