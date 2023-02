Il medico del paese va in pensione nel giorno del suo compleanno

Ha scelto il giorno del suo compleanno per appendere il camice al chiodo. Dopo 21 anni di onorata carriera da medico di paese, a Verucchio, oggi il dottor Gioacchino Cusumano va in pensione. Festeggerà maggiormente il compimento dei 70 anni o il collocamento a riposo? "Il ‘dottore’ in realtà come la nostra è uno dei punti di riferimento della società – è il ringraziamento della sindaca Stefania Sabba – Gioacchino ha aggiunto un quid fatto di passione, amore per la professione e grande umanità che lo hanno reso prezioso sempre e ancor più durante i terribili mesi del Covid". Il primo cittadino ha ricevuto in municipio il dottor Cusmano, accompagnato dalla moglie Donatella Michelacci, e gli ha donato una pubblicazione realizzata da una illustratrice che racconta la storia e le bellezze di Verucchio. A Verucchio Cusmano è ‘sbarcato’ il 10 giugno 2002, sobbarcandosi ogni giorno il viaggio da Santa Sofia, dove risiede. In realtà la storia del medico parte da ben più lontano, da Piraino (Messina), dove è nato il 23 febbraio 1953.

Dottore del capoluogo ma con ambulatorio anche a Villa Verucchio. Tanti verucchiesi lo hanno ringraziato in visita anche con ciambelle o alimenti. "Se qualcuno avrà bisogno troverà la mia porta sempre aperta" rilancia il dottor Cusmano. Per la sua sostituzione temporanea sono già stati individuati sia la sostituta a termine (che prenderà in carico i suoi pazienti per qualche mese), sia il medico cui sarà assegnato definitivamente il ruolo presumibilmente durante l’estate. Anche i cittadini, dopo averlo salutato sulla pagina Facebook ‘Sei di Verucchio se’, intendono ringraziarlo pubblicamente con un momento di festa in paese.