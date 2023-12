Il Meeting e la ricerca dell’essenziale Il Meeting 2024 si terrà a Rimini dal 20 al 25 agosto e sarà dedicato all'opera di Cormac McCarthy, autore di "La strada", "Non è un paese per vecchi" e "Il passeggero". Il titolo dell'edizione è tratto dall'ultimo romanzo di McCarthy: "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?".