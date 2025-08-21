Il Meeting parla di Europa e di pace. Due grandi ritorni: Meloni e Draghi

Rimini, 21 agosto 2025 – Prima Mario Draghi, poi Giorgia Meloni. Entrambi al Meeting, come tre anni fa. Da domani a mercoledì la kermesse di Comunione e Liberazione sarà (anche) il palcoscenico della politica. In scena alla Fiera di Rimini buona parte del governo italiano: con la presidente del Consiglio, ospite nella giornata conclusiva, ci saranno 13 ministri dai vicepremier Antonio Tajani (domenica 24) e Matteo Salvini (mercoledì 27) fino a Giancarlo Giorgetti e Matteo Piantedosi (entrambi sabato 23).

L’ultima volta di Giorgia Meloni sul palco del Meeting: era il 23 agosto 2022

Nella giornata inaugurale, Draghi interverrà sul futuro dell’Europa. Tre anni fa parlò da premier e conquistò il popolo di Comunione e Liberazione, in una staffetta con Giorgia Meloni che intervenne il giorno successivo da leader di Fratelli d’Italia. Da Rimini partì la campagna elettorale, due mesi dopo Meloni divenne presidente del Consiglio. Per la prima volta sarà al Meeting da capo del governo, una presenza che molti interpretano anche come segnale di un riavvicinamento tra Fratelli d’Italia e Comunione e Liberazione: mercoledì 27 Meloni dialogherà con Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting.

La vera forza del Meeting di Rimini: l’esercito dei suoi giovani volontari

Pace e Unione europea saranno i temi portanti nelle sei giornate dell’evento. Diversi – oltre all’intervento di Draghi – i momenti dedicati all’Ue nei nuovi scenari geopolitici ed economici: a Rimini arriveranno Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto (entrambi martedì 26).

‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ il titolo di questa edizione del Meeting, la 46esima. È una dichiarazione di intenti. "Vogliamo rendere presenti esperienze di condivisione e di accoglienza, di riconciliazione e di positività – le parole di Scholz – nei deserti della solitudine e della rassegnazione, dei conflitti e delle guerre. Siamo certi che le testimonianze negli incontri, nelle mostre e nelle numerose proposte possano incoraggiare ad affrontare con fiducia le sfide difficili che ci attendono, per creare relazioni autentiche in un mondo sempre più frammentato e polarizzato".

Si aprirà con un messaggio di speranza, la kermesse di Comunione e liberazione. Con le testimonianze di donne che, in una Terrasanta lacerata dalla guerra, riescono a trasformare il dolore della perdita di un figlio nel conflitto in un cammino di riconciliazione: si tratta di Layla al-Sheik, madre musulmana di Betlemme che ha perso un figlio piccolo, Qusay, nella seconda Intifada, di Elana Kaminka, israeliana, madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023, e di Azezet Habtezghi Kidane, religiosa comboniana eritrea attiva per anni in Israele e nei territori palestinesi.

Sarà di grande rilievo la visita del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, che interverrà all’incontro sui 1700 anni del Concilio di Nicea insieme al cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per l’unità dei cristiani (martedì 26). Parteciperà anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi (domenica 24).

Rilevanti come sempre le cifre della manifestazione: in Fiera verrà allestita una superficie di circa 120mila metri quadrati, in programma 150 convegni con oltre 550 relatori italiani e internazionali, mentre 13 saranno le mostre e 17 gli spettacoli. In azione più di 2.500 volontari. Il record di 800mila visitatori del 2024 potrebbe essere frantumato. A Rimini, per l’occasione, saranno rafforzate le misure di sicurezza.