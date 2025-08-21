Il Meeting sotto scorta. Cento divise al giorno e cani anti-esplosivi: "La tensione è alle stelle"

Fiera blindata. Controlli intensificati anche in aeroporto, alla stazione e alla fermata dei treni alla Fiera. Oltre 100 uomini delle forze dell’ordine al giorno impegnati per la sicurezza del Meeting e dei suoi ospiti. È il piano straordinario approntato per la 46esima edizione della kermesse di Cl, al via da domani alla Fiera. Saranno sei giorni ad alta tensione, sia perché al Meeting quest’anno ci saranno la premier Giorgia Meloni e mezzo governo (13 i ministri relatori ai vari incontri), l’ex presidente Mario Draghi e molte altre personalità di spicco, sia perché c’è il timore che eventuali manifestazioni e contestazioni contro Israele possano sfociare in situazioni violente e fuori controllo.

"Il clima di tensione per le questioni internazionali c’è ed è palpabile – fa il punto il questore di Rimini, Olimpia Abbate – Abbiamo predisposto con carabinieri, guardia di finanza e tutte le altre forze in campo un piano speciale per la sicurezza, dentro e fuori il Meeting". Il questore ha chiesto e ottenuto l’invio di rinforzi e reparti operativi speciali per questi giorni. Saranno presenti a Rimini anche le squadre di artificieri con i cani anti-esplosivi. Tutta l’area della Fiera sarà ’bonificata’ più volte, prima del Meeting e durante la manifestazione. In totale "avremo oltre 100 uomini impegnati ogni giorno, tra la Fiera e le altre zone ’sensibili’, considerate più a rischio". Per questo, sono stati potenziati i controlli alla stazione ferroviaria, alla fermata dei treni in Fiera, all’aeroporto. È stato approntato un servizio d’ordine lungo il tragitto che percoreranno gli ospiti che arriveranno in auto al Meeting. All’ingresso tutti i visitatori saranno sottoposti ai controlli con i metal detector posizionati ai varchi d’accesso. Dentro la Fiera, ogni giorno, saranno presenti anche parecchi agenti in borghese, della Digos e non solo. Insomma: nulla è stato lasciato al caso.

Non potrebbe essere altrimenti, considerando il parterre di ospiti, non solo politici. Questa edizione del Meeting, dal titolo evocativo Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, si aprirà domani con le toccanti testimonianze di alcuni madri palestinesi e israeliane. Numerose le autorità religiose alla kermesse di Cl, a partire dal presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Tra i relatori della giornata inaugurale di domani ci sarà anche l’ex presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. Attesi anche Roberta Metsola, la presidente del Parlamento europeo, e il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Il Meeting sarà la passerella di tanti ministri. Tra quelli attesi a Rimini Giancarlo Giorgetti, Orazio Schillaci, Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Francesco Lollobrigida. Sabato sarà il giorno del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che – a margine dell’incontro a cui interverrà – incontrerà il sindaco Jamil Sadegholvaad per un vertice sulla sicurezza a Rimini. Confermata anche la presenza dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il ministro ai Trasporti sarà a Rimini il 27, l’ultimo giorno della kermesse di Cl. Lo stesso giorno in cui interverrà la premier Meloni.