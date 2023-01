Il meglio di Oblivion per una ’Rapsodia’ di risate

Tutto il meglio degli Oblivion, per una rapsodia... di risate. Domani la fantasia e la creatività degli Oblivion (compagnia formata da Graziana Borciano, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli) esploderanno sul palco dell’Auditorium di Morciano. Uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme dal titolo Oblivion Rhapsody, in "uno spettacolo – dicono i cinque artisti bolognesi – che toglierà ogni paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita". Oblivion Rhapsody è il gigantesco riassunto sul palco delle performance più amate e imitate del gruppo, che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate.

Tutto il meglio della compagnia formatasi con l’intento di fare musical e di vivere di questa forma d’arte, ma che in Italia è sempre troppo bistrattata. Prendendo spunto da maestri fra cui il Quartetto Cetra, Rodolfo De Angelis, Giorgio Gaber, i Monty Python, gli Oblivion si sono inventati una forma di intrattenimento leggero che portano sui palchi di tutta Italia con grande successo. Giocando con la musica e il teatro, fluttuando tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra leggerezza e satira di costume, i cinque attori cantanti, ma anche mimi, cabarettisti e musicisti, sono in grado di trasportare il pubblico in una dimensione unica di allegria e spensieratezza. Promosso dalla Fondazione Ater e dal Comune di Morciano, lo spettacolo di domani sera (sipario alle 21) all’Auditorium della Fiera si avvale della produzione Agidi. Per informazioni: 333.2401810.

r.c.