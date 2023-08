Il Melograno, caso in Regione: c’è il nodo debiti

Milioni di debiti. Nessuna certezza sul futuro. Lavoratori con il fiato in sospeso, in attesa delle prossime mosse dell’azienda. Sono i dipendenti de Il Melograno, storica azienda di Santarcangelo fondata nel 1987 da Claudio Coli, specializzata nella produzione di frutta e verdura di quarta gamma (lavata, preparata e pronta al consumo) e di altri prodotti alimentari, tra cui succhi di frutti. A fine giugno Il Melograno ha sospeso dall’oggi al domani l’attività, lasciando a casa i 72 dipendenti – tra diretti e indiretti – senza tante spiegazioni. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono stati collocati in ferie. Non si sa ancora se e quando ripartirà la produzione, nel frattempo i dipendenti attendono ancora di vedersi pagare lo stipendio di giugno. L’altra sera la Cgil ha organizzato un’assemblea sindacale, presente anche Alice Parma, nella doppia veste di sindaca di Santarcangelo e consigliera provinciale con delega al lavoro. La decisione emersa al tavolo è quella di fare pressing sull’azienda, che ha promesso, attraverso il legale della società Antongiulio Colonna, di illustrare a giorni i piani per il futuro. La vertenza del Melograno è arrivata anche a Bologna: la Regione si sta occupando direttamente del caso, considerando la portata dell’azienda e il numero dei lavoratori coinvolti.

"Siamo in contatto costante con il sindacato e la Regione – conferma Alice Parma – in attesa delle risposte dell’azienda che, come già anticipato nei giorni scorsi, dovrebbero arrivare in settimana per tramite dell’avvocato Colonna. Siamo molto preoccupati: non è normale che un’azienda di queste dimensioni interrompa l’attività così all’improvviso, senza spiegarne i motivi. Capiamo le difficoltà dell’azienda, ma va trovata una soluzione che tuteli tutti".

La situazione del Melograno infatti è molto complicata. È stata attivata la procedura per arrivare a un accordo con i creditori e salvaguardare l’attività. L’impresa creata da Claudio Coli ha accumulato parecchi milioni di debiti: erano oltre 25 a fine 2021. Ci sono aziende che vantano crediti per milioni nei confronti del Melograno, che da molti anni rifornisce la grande distribuzione. Una crisi dovuta sicuramente anche alla pandemia: non sono poche le aziende della filiera alimentare della quarta gamma che sono andate in difficoltà negli ultimi anni. Inoltre è stato importante l’investimento fatto da Coli per ampliare lo stabilimento. Dopo il via libera avuto dal Comune di Santarcangelo nel 2018, la sede produttiva dell’azienda è stata ingrandita fino a quasi raddoppiare le superfici.

La domanda che si stanno facendo tutti ora cosa accadrà al Melograno. È quello che vogliono sapere prima di tutto i lavoratori, preoccupati per le loro sorti e in attesa di ricevere ancora la paga di giugno, ultimo mese di produzione prima dello stop improvviso.