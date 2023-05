Il memorial Pantani partirà da Riccione il 16 settembre

Il Memorial Marco Pantani, in programma il 16 settembre, partirà da Riccione e, come di consueto, arriverà nella città del Pirata, a Cesenatico. Ad annunciarlo, ieri a Villa Franceschi, durante l’inaugurazione della mostra di Miguel Soro ‘Marco Pantani e i Campionissimi: ritratti e gesta dei corridori che hanno fatto e stanno scrivendo ora la storia del leggendario sport’, sono stati Adriano Amici, presidente del Gruppo Sportivo Emilia e l’assessore, allo Sport, Simone Imola che commenta: "Ringrazio il Gs Emilia per questa grande opportunità. Dopo la Coppi e Bartali, che quest’anno ha ospitato la partenza di ben due tappe, e anche un arrivo, ci inorgoglisce particolarmente accogliere nella nostra città la partenza di un’altra corsa per professionisti di altissimo livello, tanto più che porta il nome ed è un omaggio al più grande di tutti, Marco Pantani". Al taglio del nastro, che ha visto la presenza dei familiari del ‘Treno di Forlì’ Ercole Baldini, hanno partecipato pure numerose autorità, compresa Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione, la vicesindaca Sandra Villa, il collega di Forlì Daniele Mezzacapo e Mattia Morolli assessore a Rimini.

ni. co.