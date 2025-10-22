Giocate a pallone
22 ott 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Il menù di Capodanno. Cecchetto lancia le feste

Parte la campagna promozionale per pubblicizzare le festività natalizie. Concerti, arte ed eventi, mentre in centro già si montano le luminarie. .

Claudio Cecchetto

‘È qui la festa’ ci dice Claudio Cecchetto lanciando la lunga corsa verso gli eventi di Natale e Capodanno in Romagna. Il manifesto che lancia il periodo di festa, confezionato da Cecchetto, è stato presentato ieri. Intanto a Rimini si stanno portando avanti e ieri, nonostante la pioggia del mattino, erano già al lavoro gli operai per il montaggio delle luminarie natalizie sul platano centenario a fianco del Teatro Galli.

Nonostante fino a pochi giorni fa ci fossero persone al mare che prendevano il sole, la campagna promozionale natalizia è già partita. Durante la riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, si è iniziato a parlare del palinsesto di iniziative che accompagneranno il territorio romagnolo da Natale fino a metà gennaio. Il manifesto è targato Cecchetto, che sarà anche il protagonista un video pensato per i social e le piattaforme web, dove il produttore in modo ironico ricorderà a tutti che la festa è in Romagna. L’idea è quella di mettere ‘sul piatto’, anzi in tavola, i tanti eventi che ci saranno nelle località romagnole quasi fosse un ‘menù di Capodanno’: un ventaglio di proposte all’insegna della musica, delle tradizioni natalizie, dei grandi eventi diffusi, dell’enogastronomia, del relax, dell’arte.

Dai concerti alle piste di pattinaggio, le ruote panoramiche e le iniziative speciali, tutto sarà presentato per attrarre in Romagna pubblico e presenze turistiche. L’idea del menù di Capodanno è di Cecchetto, dove ogni portata è una proposta da gustare. Ci sarà il Capodanno dedicato al relax e alle terme, quello gastronomico nei borghi dell’entroterra, quello nelle piazze con i concerti, quello contemplativo tra presepi e mercatini. Una lunga festa che parte dal mare e arriva all’entroterra.

Ed eccoci davanti alla lista. Il programma comprenderà mercatini, presepi artistici e di sabbia, piste di pattinaggio sul ghiaccio, sculture luminose, videomapping, concerti, spettacoli, fuochi d’artificio, escursioni naturalistiche, visite nei borghi e nei castelli, eventi benessere e soggiorni tematici, in un calendario costruito per durare oltre la notte di San Silvestro. Saranno coinvolti anche musei, teatri, biblioteche, castelli, parchi tematici e strutture termali,Per scoprire protagonisti e artisti servirà attendere ancora poco.

