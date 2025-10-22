Il menù di Capodanno. Cecchetto lancia le feste

‘È qui la festa’ ci dice Claudio Cecchetto lanciando la lunga corsa verso gli eventi di Natale e Capodanno in Romagna. Il manifesto che lancia il periodo di festa, confezionato da Cecchetto, è stato presentato ieri. Intanto a Rimini si stanno portando avanti e ieri, nonostante la pioggia del mattino, erano già al lavoro gli operai per il montaggio delle luminarie natalizie sul platano centenario a fianco del Teatro Galli.

Nonostante fino a pochi giorni fa ci fossero persone al mare che prendevano il sole, la campagna promozionale natalizia è già partita. Durante la riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, si è iniziato a parlare del palinsesto di iniziative che accompagneranno il territorio romagnolo da Natale fino a metà gennaio. Il manifesto è targato Cecchetto, che sarà anche il protagonista un video pensato per i social e le piattaforme web, dove il produttore in modo ironico ricorderà a tutti che la festa è in Romagna. L’idea è quella di mettere ‘sul piatto’, anzi in tavola, i tanti eventi che ci saranno nelle località romagnole quasi fosse un ‘menù di Capodanno’: un ventaglio di proposte all’insegna della musica, delle tradizioni natalizie, dei grandi eventi diffusi, dell’enogastronomia, del relax, dell’arte.

Dai concerti alle piste di pattinaggio, le ruote panoramiche e le iniziative speciali, tutto sarà presentato per attrarre in Romagna pubblico e presenze turistiche. L’idea del menù di Capodanno è di Cecchetto, dove ogni portata è una proposta da gustare. Ci sarà il Capodanno dedicato al relax e alle terme, quello gastronomico nei borghi dell’entroterra, quello nelle piazze con i concerti, quello contemplativo tra presepi e mercatini. Una lunga festa che parte dal mare e arriva all’entroterra.

Ed eccoci davanti alla lista. Il programma comprenderà mercatini, presepi artistici e di sabbia, piste di pattinaggio sul ghiaccio, sculture luminose, videomapping, concerti, spettacoli, fuochi d’artificio, escursioni naturalistiche, visite nei borghi e nei castelli, eventi benessere e soggiorni tematici, in un calendario costruito per durare oltre la notte di San Silvestro. Saranno coinvolti anche musei, teatri, biblioteche, castelli, parchi tematici e strutture termali,Per scoprire protagonisti e artisti servirà attendere ancora poco.