Il mercatino che aiuta chi soffre

È la macchina gioiosa dei volontari quella che si è messa in moto da giorni a Santarcangelo, in occasione della 43esima edizione del ’Campo lavoro missionario’. Oltre 2mila i volontari impegnati in tutta la Diocesi per l’iniziativa, e Santarcangelo sarà tra le realtà protagoniste. Nei giorni scorsi una ventina di volontari hanno attrezzato i tendoni e le strutture nell’area Campana, dove sarà raccolto e smistato tutto il materiale donato tra oggi e domani, oltre a quello già donato nei giorni scorsi. Ben 10, tra camion e furgoni, i mezzi impegnati a Santarcangelo nella raccolta dei sacchi gialli, distribuiti casa per casa nelle scorse settimane, e anche di ferro, carta, rifiuti elettrici ed elettronici. "Da non perdere il mercatino dove venderemo gli oggetti donati: vestiti e scarpe, oggettistica, ma anche libri, giochi e tantissimi prodotti per l’infanzia", spiegano i volontari. Oltre 100 quelli impegnati. Per il charity market coinvolti anche i bambini di scuole materne ed elementari, che hanno donato giochi, libri e altro. Il ricavato del ’Campo lavoro’ finanzierà i progetti missionari.