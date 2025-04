Il mercatino di San Giovanni dà vita al borgo

Girando al mercatino di San Giovanni in Marignano ’Il Vecchio e l’Antico’ ci siamo chiesti cosa c’è dietro a un evento così interessante. Abbiamo chiesto informazioni alla Promo D che lo gestisce insieme al Comune. Il mercatino è nato nel 1990 dall’idea di un artigiano restauratore e altri piccoli espositori che volevano pubblicizzare i loro prodotti e servizi. Verso il 2002 è diventato un vero e proprio mercatino. Il mercatino che vediamo oggi è diviso in due parti: una dedicata agli esperti e una assegnata ai piccoli privati, che vogliono vendere oggetti antichi e di famiglia per dar loro una nuova vita. La domenica mattina, di solito, ci sono intenditori o collezionisti in cerca di pezzi rari, mentre il pomeriggio arrivano le persone che vogliono anche solo fare un giro per curiosare. Il Vecchio e l’Antico si è arricchito nel tempo di sempre nuovi espositori e oggi porta sempre tanta gente a San Giovanni. Grazie a questo evento si dà vita al piccolo borgo. In mezzo a vecchi merletti si può trovare un ditale prezioso oppure tra chiavi arrugginite, immagini di qualche santo che promette miracoli, cappotti passati di moda dai bottoni particolari e bambole di pezza o di ceramica a cui manca un occhio o una scarpetta. È davvero gustoso trascorrere una domenica al mese fra cose vecchie e antiche.

Angelica e Samuele Andreatini, Indira Emendatori e Giulio Guidi Classe II